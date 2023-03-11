خبر عاجل ... لمواطنين السعودية وإيران

السبت، 11-03-2023
04:10 م
نسمه عبد الوهاب
أعلنت كل من السعودية
وإيران
والصين، في بيان مشترك نشرته الوكالة الرسمية السعودية
أنه تم توصل السعودية
وإيران
إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.
يتضمن الاتفاق،تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.
و اتفقتا الدولتان أيضا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م.