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شاهد وزير الشؤون الإسلامية لمعتمر .... ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس

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وزير الشؤون الإسلامية والمعتمر
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الجمعة، 17-03-2023 03:00 ص نسمه عبد الوهاب
وثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية"، محاورة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الزوار بشكل ودي أثناء زيارته مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة.
وقال وزير الشؤون الإسلامية لأحد المعتمرين المصريين: "ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس.. الله يحفظلكم الرئيس ويبارك فيه"، ليرد عليه الزائر: "ربنا يبارك فيك".


 

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