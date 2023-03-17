شاهد وزير الشؤون الإسلامية لمعتمر .... ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس
وزير الشؤون الإسلامية والمعتمر
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الجمعة، 17-03-202303:00 صنسمه عبد الوهاب
وثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية"، محاورة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الزوار بشكل ودي أثناء زيارته مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة.
وقال وزير الشؤون الإسلامية لأحد المعتمرين المصريين: "ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس.. الله يحفظلكم الرئيس ويبارك فيه"، ليرد عليه الزائر: "ربنا يبارك فيك".