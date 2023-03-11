السبت 11 مارس 2023
توقيت مصر 20:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جورج قرداحي مُرحبًا باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران: "وصلني حقي

هل أصيب شيكابالا بمرض خطير في الدم....تفاصيل

محمد صلاح يتسلح بسجل تهديفى مميز مع ليفربول أمام بورنموث.. إنفو جراف

الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق نار استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية

خبر عاجل ... لمواطنين السعودية وإيران

سعر طائر الفنان أحمد العوضي في مسلسل «ضرب نار»

شوبير يكشف عقوبة كهربا ومدة إيقافه

شاهد لحظة انتحار طليقة فنان شهير في بث مباشر على الهواء

اليوم أول أيام إجراء قرعة الحج لعام 2023 ب5 محافظات

شاهد.. السيسي يبكي تأثرًا بكلمات الطفل ابن الشهيد محمد الأكشر

ADS
 

جورج قرداحي مُرحبًا باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران: "وصلني حقي

download (1)
جورج قرداحي
Native
Teads
السبت، 11-03-2023 08:09 م نسمه عبد الوهاب
رحب وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بتوقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية والسعودية والإمارات بوساطة صينية، بعد أكثر من 7 سنوات على انقطاعها.
وكتب جورج قرداحي، في حسابه عبر تويتر: "أطيب التحيات لكلٍ من دولتي إيران والسعودية، وألف مبروك اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني".

وأضاف قرداحي: "بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكرًا".

كان قرداحي وزيرًا للإعلام في الحكومة اللبنانية عندما حدثت أزمة دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ولبنان نتيجة تداول مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني مُسجل معه.
 

إقرأ ايضا

download

هل أصيب شيكابالا بمرض خطير في الدم....تفاصيل

20230306050736736

محمد صلاح يتسلح بسجل تهديفى مميز مع ليفربول أمام بورنموث

2022-638008453906301283-630

الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق نار استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية

أخبار متعلقة

download

خبر عاجل ... لمواطنين السعودية وإيران

202204080415181518

اليوم أول أيام إجراء قرعة الحج لعام 2023 ب5 محافظات

5060549bc6

طلاق مشهورة سعودية بعد 5 أشهر زواج بسبب ما فعلته على سناب شات

www.elmostaqbal.com_2021-11-01_11-00-32_323256

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتحديد عيد جديد في المملكة

تنزيل (4)

شاهد.. القبض على وزير خارجية باكستان السابق

2023_2_21_11_20_56_712

أول صور للمعتمرين المقتولين داخل فندق بمكة المكرمة