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الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق نار استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية

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الكويت
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السبت، 11-03-2023 04:11 م نسمه عبد الوهاب
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامن دولة الكويت إلى جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في هذا المصاب.
وتقدمت الكويت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين

 

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