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عمر مرموش: لا أريد أن أكون محمد صلاح الثاني

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السبت، 18-01-2025 02:41 م
اشاد اللاعب عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فرانكفورت آينتراخت الألماني، بجماهير ناديه، مؤكدًا أنهم من أفضل الجماهير في أوروبا، ويرد على منافسته مع هاري كين على لقب هداف الدوري الألماني.
وقال عمر مرموش في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "جماهير آينتراخت من أحسن جماهير أوروبا".

وعن المنافسة مع هاري كين نجم بايرن ميونخ على لقب هداف الدوري الألماني، أفاد: "هو لاعب كبير جدًا ورمز في الكرة الأوروبية، هداف كبير ودائمًا كنت أشاهد المباريات وهو مميز حاليًا، عندما بدأت منافسته على لقب هداف الدوري الألماني، أصبحت لا أرى من أمامي".

وأكمل: "حالياً نحن في منافسة، لا أنظر جانبي، لكن أنظر فقط للذي أفعله، أحاول بقدر ما أستطيع أن أتدرب، وهي في النهاية منافسة، ونحن الإثنين نتنافس على شيء معين، وأعمل على نفسي وسنرى في النهاية ما الذي سيحدث".
وأوضح: "خارج الملعب أنا (لذيذ وطيب) بمجرد نزولي الملعب الموضوع يتغير وأتحول، لا أحب الخسارة حتى لو على أشياء صغيرة، عندما كنت ألعب كرة أو بلايستيشن مع شقيقي وأخسر أقوم (بكسر الدراع)".
واستكمل: "شيء عظيم أنني أحرز ثلاثة أهداف من ضربات حرة في ثلاث مباريات متتالية، هذا شيء من إنجازاتي، وكنت أتدرب عليها منذ فترة كبيرة، عندما كنت ألعب مع وداي دجلة في الناشئين".


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