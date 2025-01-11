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"تعرض للسرقة في وضح النهار".. الجماهير تهاجم الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح

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محمد صلاح
السبت، 11-01-2025 09:56 ص
تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مع عدم فوز نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، بجائزة لاعب شهر ديسمبر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
كان محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين، التي تضم 8 لاعبين، لنيل جائزة أفضل لاعب عن الشهر المنصرم في البطولة.
وتوقع الجميع فوز محمد صلاح بتلك الجائزة، بعد تألقه المبهر في شهر ديسمبر مع ليفربول، حيث ساهم في 14 هدفً، بواقع 7 أهداف و7 أسيست.
ولكن رابطة الدوري الإنجليزي كشفت عن فوز ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد بتلك الجائزة

وتسبب ذلك الأمر في إثارة تعجب وحيرة رواد موقع "إكس" على النحو التالي:
"لا يريدون أن يحطم محمد صلاح رقمًا قياسيًا آخر، من الواضح أنهم سرقوه".
وكان محمد صلاح قد توج بتلك الجائزة 6 مرات في مسيرته، وفي حاجة إلى مرة أخرى لمعادلة هاري كين وسيرجيو أجويرو كأكثر من فاز بها في تاريخ الدوري الإنجليزي.
"لقد كان إيزاك رائعًا لكن صلاح تعرض للسرقة هنا".
"عدم الاحترام الذي يتعرض له صلاح في مختلف أنحاء العالم واضح للغاية لدرجة أنه يجعلني أشعر بالغثيان، لقد قضى إيزاك شهرًا على مستوى عالِ، لا شك في ذلك، ولكن!".




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