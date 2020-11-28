عمرو أديب: «زهقت من كتر ما بهني الأهلاوية على مدى السنين»

السبت، 28-11-2020
10:58 ص
المصريون
أبدى الإعلامي عمرو أديب
، حزنه على خسارة الفريق الذي
يشجعه – الزمالك
- دوري أبطال إفريقيا، أمام النادي الأهلي الذي فاز بالبطولة
التاسعة في تاريخه، كبطلًا لإفريقيا.
وقال "أديب"، أنه تعب من كثرة تهاني زملائه
وأصدقائه الذين يشجعون النادي الأهلي على مدار سنين، في إشارة منه إلى هزائم
الزمالك
.
وهنأ عمرو أديب
، المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة
الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي
الأهلي، على فوز النادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، وكتب :" مبروك با ابو ناصر للمره الالف زهقت بصراحه من كتر
ما بهنى الاهلويه على مدى السنين . قدري كده".
ورد عليه "آل الشيخ" بالقول :" معلش ياحظ هارد لك".
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا غاليًا على حساب نظيره
الزمالك
بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على استاد
القاهرة، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
تقدم
الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 5 من بداية المباراة، وعادل شيكابالا النتيجة
بتسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي
الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب وأهدروا العديد من الفرص المحققة
حتى تمكن قفشة من خطف هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي
2-1.