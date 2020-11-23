حقيقة غلق المقاهي والنوادي خلال نهائي الأهلي والزمالك

الإثنين، 23-11-2020
08:38 م
محمد فضل
انتشرت
أنباء على مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول اتخاذ الحكومة قرار بغلق
المقاهي
والنوادي، الجمعة القادمة تزامنًا مع مباراة قمة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر
أن تجرى يوم 27 نوفمبر المقبل بين فريقي الأهلي والزمالك
.
ونشر البعض
الخبر منسوبا لمجلس الوزراء، جاء فيه أنه من المقرر أن تحظر الحكومة بشكل تام الجلوس
في المقاهي
، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبلة تزامنا مع مباراة قمة نهائي
إفريقيا، وذلك تحسبا لأي تعصب قد يقع بين جمهور الفريقين، إلى جانب أيضا تجنب أن يؤدي
التزاحم في تلك الأماكن إلى انتشار كورونا.
فيما نقلت
مواقع إخبارية عن مصادر في الحكومة، أن مجلس الوزراء لم يتخذ مثل هذا القرار أو
حتى يناقشه.
وفي سياق متصل
أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، وبالتعاون مع المجلس الأعلى
للإعلام برئاسة كرم جبر مبادرة لا للتعصب، لحث جماهير الفريقين على التحلي بروح رياضية خلال المباراة وبعدها، حتى لا تقع أحداث سلبية قد
تضر بالشكل العام للدولة ، خاصة أن هذه البطولة لا يقتصر متابعيها على الداخل فقط،
وإنما تهم قطاعا كبيرا من جمهور الكرة خارج البلاد .