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عريس يستدرج عروسة ويقتلها قبل ساعات من ليلة الدخلة والسبب صادم!

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عريس يستدرج عروسة ويقتلها قبل ساعات من ليلة الدخلة والسبب صادم!

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Native
السبت، 02-10-2021 10:36 م


شهدت مدينة قليوب جريمة بشعة وصادمة، بعد أن أقدم عريس على قتل عروسهقبل ساعات من ليلة الدخلة بعد أن استدرجها وطعنها حتى ماتت.
وحسب- صدى البلد- أدلى العريس باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مؤكدا أنه قتلها قبل 48 ساعة من زفافهما رسميا وبعد عقد قرانهما بـ4 أيام فقط ، مضيفا أن العروسة القتيلة ابنه عمته وأنه عقد قرانه عليها قبل الحادث ب4 أيام دون رغبته إرضاء لوالديه لارتباطه عاطفيا بفتاة أخرى.
وأضاف المتهم في اعترافاته أنه استدرج العروس من منزلها بعد مكالمة تليفون وطلب مقابلته بجوار منزلها خلال وقت الحنة الخاصة بها وتعدي عليها بعدة طعنات وجرح ذبحي وتركها وهرب وسرق تليفونها المحمول.
وأشار المتهم إلى أنه بعدما تبين غيابها شارك في البحث عنها مع اهلها واسرتها ولما عثروا عليها تم نقلها للمستشفى لإنقاذها متظاهرا بأنه لايعلم شيئا عن الواقعة حتي يبعد الشك عن نفسه إلى أن تم ضبطه.
من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة فى القليوبية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية غموض الواقعة وضبطه.
 وكشفت التحقيقات أن عريس المجنى عليها وراء الجريمة ، وكان من المقرر زفافهما بعد يوم الحادث بعد أن استدرجها بمكالمة هاتفية خلال تواجدها في حفل الحنة الخاص بها في منزلها وقتلها ثم تظاهر بالبحث عنها مع أهلها بعد تبين غيابها، وكشفت التحريات أنه قتلها بحجة عدم حبها وارتباطه بها إرضاء لأهله لوجود صلة قرابة بين الطرفين.


وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عبير عادل عروس قليوب مقتوله بعدة طعنات وملقاة بجوار منزلها في ليلة الحنة الخاصة بها، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وبسؤال والدها قال إنه أثناء الاحتفال بحنة القتيلة ورد إليها اتصالا هاتفيا قامت على إثره بالخروج من المنزل وبالبحث عنها عثر عليها جثة هامدة في قطعة أرض بجوار المنزل وتبين عمد وجود تليفونها المحمول.
وعلى الفور تشكل فريق بحث جنائي وتوصلت جهود رجال الأمن إلى أن كشفت أن عريس القتيلة وراء الواقعة وقتلها لعدم موافقته على الزواج منها وإجباره عليها حيث استدرجها خارج المنزل وقتلها وحاول إخفاء جريمته بالبحث عنها وادعاء الحزن على فراقها بعد اكتشاف الواقعة.
 وألقت قوات الأمن القبض عليه ووجهت له تهمة القتل العمد وجرى تحريز السلاح المستخدم في الواقعة وهو عبارة عن سكين كان قد أخفاه مع الهاتف المحمول الخاص بها.
 

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