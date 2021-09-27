وفاة وكيل نيابة أثناء شهر العسل تاركًا منشورًا مثيرًا

الإثنين، 27-09-2021
11:24 ص
بعد أقل من شهر على زفافه وبينما كان في "شهر العسل
"، توفى علي
محمد إدريس وكيل نيابة قسم أول سوهاج، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ما سبب حالة
من الصدمة والحزن بين الجميع، خاصة وأنه ترك منشور على صفحته عبر موقع التواصل
الاجتماعي يطلب الدعاء له حال موته.
وتفصيلا، أنشأ " إدريس" ، الذي يعمل وكيل نيابة قسم أول سوهاج،
جروبا لدعوة أصدقائه وأقاربه وزملاء عمله ودراسته لحفل زفافه على طبيبة من مركز
القوصية.
وقام “علي” باستقبال مدعويه، ورقص مع عروسه، ثم غادرا القاعة قاصدين منزل
الزوجية، ومساء الجمعة الماضية، أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.
ودون وكيل النيابة
قبل أسبوع، منشورا كأنه وصيته الأخيرة لأحبته؛ قائلا:”إن
نمت وغابت النون فالدعاء وصية بيننا”.،
الأمر الذي أحزن الجميع داعين له بالرحمة ولأهله بالصير والسلوان.