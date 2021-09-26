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سيدة عمانية تقتل زوجها حرقًا تهز السوشيال ميديا

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ا
Native
الأحد، 26-09-2021 09:06 م
نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة قتل مروعة في سلطنة عمان، تمثلت في إقدام سيدة على قتل زوجها حرقًا في محافظة الشرقية.
ووفق عدد من الحسابات العمانية على مواقع التواصل فقد أقدمت سيدة عمانية في شمال الشرقية، على قتل زوجها حرقا دون ذكر الأسباب.
هذا ولم ترد أي تفاصيل رسمية عن ملابسات الجريمة حتى الآن وبانتظار تأكيد الواقعة من قبل شرطة عمان السلطانية.
وقبل أيام، نفت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، الأخبار المتداولة بين الناشطين حول جريمة طعن جماعية من قبل شاب يمني.
وكان ناشطون قد تداولوا عبر جروبات (واتساب)، أنباءً عن تعرض خمسة مواطنين للطعن من قبل شاب يمني، دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، وهروبه قبل القبض عليه.
لكن شرطة عمان السلطانية نفت هذه الأنباء مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.
و جاء في نص بيان الشرطة عبر حسابها الرسمي على (تويتر): ( لا صحة لما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بطعن خمسة أخرين والهروب، كما أنه تم العثور على الشخص الذي كان يُبحث عنه، ولا علاقة له بما تم تداوله).
 

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