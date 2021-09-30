ذبح العجل للمعازيم ومات.. وفاة عريس ليلة زفافه يفجع البحيرة

الخميس، 30-09-2021
12:30 م
توفي عريس
أثناء الاحتفال بليلة زفافه، بقرية أبو حمص في
محافظة البحيرة
.
حيث تعرض العريس
المتوفى الذي يدعى مسعود خضر، لأزمة قلبية
مفاجئة أدت إلى مصرعه، بعد ذبح “عجل” ابتهاجا بحفل زفاف
ه.
ونعى أصدقاء الشاب المتوفى في ليلة الزفاف، صديقهم عريس البحيرة
،
الذي رحل قبل 8 ساعات من زفافه، وغرد أحدهم، قائلا: “مات والمعازيم مليين البيت كله
وجايين فرحانين بيه.. مات والمعازيم بتزغرط.. مات بعد ما دبح الدبيحة بتاعت الفرح..
مات في وسط المعازيم وهو فرحان اتحول الفرح لميت.. إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون”.
يشار إلى أن العريس
المتوفى، كان سعيدا بزفافه الذي كان من
المقرر أن يتم اليوم الخميس.