الخميس 30 سبتمبر 2021
توقيت مصر 17:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن عن إجراء عاجل بشأن دفن الموتى في العاصمة الرياض

تصوير وابتزاز.. استدراج رجل وامرأتين داخل شقة في مكة والأمن يحررهم

محاكمة الفنانة سارة التونسي ومطالبتها بتعويض 10 مليون جنيه

تقرير جنوب أفريفي يفجر مفاجأة بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي

سيدة تتخلص من حياتها تحت عجلات المترو

ذبح العجل للمعازيم ومات.. وفاة عريس ليلة زفافه يفجع البحيرة

هيفاء وهبى تستعرض أنوثتها بأجرأ إطلالة داخل الأسانسير

الكشف عن عقوبة قاتل الفتاة التي أمر «السيسي» بعلاجها

في النار.. الإفتاء ترد على سؤال فتاة وتحسم حكم المنتحر

تسريب يفضح فنانة شهيرة: أقمت علاقة مع 36 رجلًا بينهم فنانين وسياسيين

ADS
 

ذبح العجل للمعازيم ومات.. وفاة عريس ليلة زفافه يفجع البحيرة

70377-تحول-الفرح-لمأتم-1
العريس
Native
الخميس، 30-09-2021 12:30 م

توفي عريس أثناء الاحتفال بليلة زفافه، بقرية أبو حمص في محافظة البحيرة.
حيث تعرض العريس المتوفى الذي يدعى مسعود خضر، لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى مصرعه، بعد ذبح “عجل” ابتهاجا بحفل زفافه.
ونعى أصدقاء الشاب المتوفى في ليلة الزفاف، صديقهم عريس البحيرة، الذي رحل قبل 8 ساعات من زفافه، وغرد أحدهم، قائلا: “مات والمعازيم مليين البيت كله وجايين فرحانين بيه.. مات والمعازيم بتزغرط.. مات بعد ما دبح الدبيحة بتاعت الفرح.. مات في وسط المعازيم وهو فرحان اتحول الفرح لميت.. إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون”.
يشار إلى أن العريس المتوفى، كان سعيدا بزفافه الذي كان من المقرر أن يتم اليوم الخميس.
 

إقرأ ايضا

37dc9bca-befunky-collage-4

محاكمة الفنانة سارة التونسي ومطالبتها بتعويض 10 مليون جنيه

201807021045254525

سيدة تتخلص من حياتها تحت عجلات المترو

6130aa0e4236046518669f50

هيفاء وهبى تستعرض أنوثتها بأجرأ إطلالة داخل الأسانسير

أخبار متعلقة

20210926215747482

وفاة وكيل نيابة أثناء شهر العسل تاركًا منشورًا مثيرًا

10972146181632379530

صدمة في الفيوم.. وفاة عريس بعد فشله في «ليلة الدخلة» (تفاصيل)

47-1

بعد حصولها على حقنة بـ 35 مليون جنيه.. الطفلة ليال في ذمة الله

173-101833-egypt-sheikh-hani-al-shahat_700x400

نجل الشيخ هاني الشحات يفاجئ القاضي والمحكمة تصدرها قرارها بشأن السائق

614ac25e4236040c0c612fdc

صدمة.. وفاة المخرج الشاب سامح رمضان بشكل مفاجئ

201710090535423542

بعد ساعات من وفاة طنطاوي.. وفاة صاحب الشفرة النوبية في حرب 73