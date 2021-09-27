تهز الكويت.. نجت من رصاص شقيقها الأكبر وقتلها الأصغر داخل العناية المركزة

الإثنين، 27-09-2021
11:11 ص
اهتزت الكويت على وقع جريمة قتل
مروعة لفتاة
على يد شقيقها الأصغر داخل العناية المركزة
بعدما أطلق شقيقهما الأكبر النار عليها.
وفي التفاصيل وفقاً لـ”القبس” ، أحالت محكمة الجنايات الكويتية
متهما بقتل
شقيقته في العناية المركزة
إلى الطب النفسي، لبيان صحة مداركه العقلية.
وتعرضت المجني عليها لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قرب منزلها، وتمكن الإسعاف من إنقاذها ووضعت في العناية المركزة
، فيما تمكن رجال الأمن من القبض على الشقيق الأكبر مطلق النار.
ثم توجه شقيقها الأصغر إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة، وأزهق روحها.