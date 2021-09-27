الإثنين 27 سبتمبر 2021
توقيت مصر 16:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسي يحرج وزير الري على الهواء: كنت فين ودا بيحصل؟

طليق موديل روز يفتح النار عليها: شوهتي سمعة السعوديين

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

فنانة شهيرة تستعرض أنوثتها: «أحلى من جسمي مفيش.. نار ودمار شامل»

صافنياز تصدم متابعيها بالظهور دون ملابس وتغطي منطقة حساسة فقط

رد دار الإفتاء على تصريحات والد حلا شيحة الغريبة بشأن الحجاب

وائل جمعة يفجر مفاجأة: هذا اللاعب رفض تمثيل منتخب مصر

السيسي يعلن وقف الدعم فورًا عن هذه الفئة (فيديو)

شوبير يكشف حقيقة منع أفشة ومحمد شريف من الانضمام لمعسكر المنتخب

وفاة وكيل نيابة أثناء شهر العسل تاركًا منشورًا مثيرًا

ADS
 

تهز الكويت.. نجت من رصاص شقيقها الأكبر وقتلها الأصغر داخل العناية المركزة

56879820170510074324260
ا
Native
الإثنين، 27-09-2021 11:11 ص
اهتزت الكويت على وقع جريمة قتل مروعة لفتاة على يد شقيقها الأصغر داخل العناية المركزة بعدما أطلق شقيقهما الأكبر النار عليها.
وفي التفاصيل وفقاً لـ”القبس” ، أحالت محكمة الجنايات الكويتية متهما بقتل شقيقته في العناية المركزة إلى الطب النفسي، لبيان صحة مداركه العقلية.
وتعرضت المجني عليها لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قرب منزلها، وتمكن الإسعاف من إنقاذها ووضعت في العناية المركزة، فيما تمكن رجال الأمن من القبض على الشقيق الأكبر مطلق النار.
ثم توجه شقيقها الأصغر إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة، وأزهق روحها.
 

إقرأ ايضا

images

السيسي يحرج وزير الري على الهواء: كنت فين ودا بيحصل؟

مودل-روز-في-تحدي-الرقص-الشرقي

طليق موديل روز يفتح النار عليها: شوهتي سمعة السعوديين

Capture

فنانة شهيرة تستعرض أنوثتها: «أحلى من جسمي مفيش.. نار ودمار شامل»

أخبار متعلقة

13975018391620384372

جزار يذبح زوجته ويشقها نصفين في الشارع والسبب صادم

851

المحكمة تصدر حكمها على فتاة « كائن الهوهوز»

7259249721631778696

تدرس في كلية الطب.. كاميرا مراقبة توثق لحظة انتحار فتاة «سيتي ستارز»

60ec18794236041cfe0ef52f

موكا حجازي تفجر مفاجآت صادمة أمام النيابة عن علاقاتها الجنسية

تركي-الحمد

تركي الحمد يُشبه الفتاة السعودية بتشبيه غريب

download

سارة الكندري ترد على اتهامات طليقها بخيانته: كان بيجيب لي أصحابه أزبطهم