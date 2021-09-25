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عروس سعودية تطلب الطلاق بعد ليلة الدخلة والسبب لا يُصدق

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السبت، 25-09-2021 10:17 ص

كشف المستشار القانوني السعودي أحمد عجب، عن أغرب قضية استشارة مرت عليه، تمثلت في طلب فتاة الطلاق من زوجها بسبب أنه “أصلع”، وذلك بعد زواجها بيومين .
وقال المستشار القانوني لصحيفة سبق السعودية، أن أحد الشباب طلب لقائه للمشورة قبل فترة، وكان متعصبًا، ويسأل بإلحاح: الرجل يعيبه شيء؟! أجل، لماذا زوجتي طلبت ‎الطلاق مني في ثاني يوم من زواجنا؟، وصرخ: هل عندما اكتشفت أني أصلع”.
من جانبه قال “عجب” : “يحق للمرأة طلب فسخ النكاح إذا اكتشفت عيبًا منفرًا ومستحكمًا بالرجل، كالجنون والبرص والجذام، أو عيبًا يمنع الاستمتاع، كالأمراض التناسلية كالعنة والجب والخصاء، بشرط ألا تكون عرفته عند الخطبة وسكتت عنه، أو اكتشفته بعد الزواج ورضيت به”.
وأضاف: “قد يرى البعض أن الصلع عيبًا منفرًا، أو يُخشى انتقاله بالوراثة للأولاد، ونحوه، لكنه ليس عيبًا مستحكمًا، خاصة الصلع الذي يأتي بالمنتصف، ومع التقدم بالعمر، خاصة مع انتشار مشافي زراعة الشعر وتطورها، وسرعة فاعليتها؛ وبالتالي ينتفي احتمال العيب، ولا يتحقق الشرط بشكل كلي”.
وتابع: ” يحق للزوج التمسك بدوام العشرة، وعلى الزوجة إذا تمسكت بفسخ النكاح أن تثبت الضرر من العيب الذي تدعيه، وإلا عُدَّت ناشزًا إن لم تَعُدْ لبيت الزوجية، وتسقط حقوقها”.
 

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