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صدمة كبيرة.. عارضة أزياء سعودية تستفز الجميع بصورة عارية تمامًا

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باربي نجد
Native
الإثنين، 06-09-2021 02:22 م

في محاولة منها لاستفزاز منتقديها وخاصة السعوديين، لخروجها عن العادات والتقاليد المحافظة للشعوب العربية عمومًا والسعودية على وجه الخصوص، نشرت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد المعروفة بـ Barbie G صورة فاضحة لها من حوض الإستحمام، وهي عارية تماماً وكاشفة عن صدرها وغطته بنجمة صغير فقط، بطريقة جريئة جداً.
 وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكل كبير معبرين عن إستنكارهم لتصرفها واعتبروا الصورة منافية للآداب وخادشة للحياء، موجهين لها سيلًا من الانتقادات والهجوم.
وكانت شاركت باربي نجد الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بملابس فاضحة، وكشفت عن أجزاء من جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما بدا واضحاً حجم مؤخرتها التي ظهرت في الصورة.
ويبدو أن باربي نجد تحاول دائماً إثارة الجدل بمنشوراتها، فنشرت صورة لها تبدو فيها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية، وذلك عبر صفحتها الخاصة.
وظهرت باربي، وهي جالسة في حوض الإستحمام، وتغطي صدرها بيديها، الأمر الذي جعل اتهامات متاجرتها بجسدها تطولها كثيرًا، وطالب البعض بضرورة عدم متابعة أمثالها كونهن يبحثن عن الترند والشهرة على حساب أجسادهن.


 

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