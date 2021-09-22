فنانة شهيرة: صوري بالمايوه والشورت بترفع المشاهدات

الأربعاء، 22-09-2021
02:06 م
قالت الفنانة
العمانية
المقيمة في السعودية زارا البلوشي
، إن صورها
بالمايوه والشورت تجلب المشاهدات المرتفعة أكثر من نشر شائعات عودتها لزوجها
السعودي التي نشرتها بعض وسائل الإعلام.
وعبّرت زارا البلوشي
عن غضبها بعد تكرار سؤالها عن عودتها إلى طليقها
الأول المخرج السعودي سمير عارف وردت على هذا الموضوع ووضحت الحقيقة في فيديو
على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وقالت : “ترى أوفر.. تبغون مشاهداكم
ترتفعم، نزلوا صوري بالمايوه أو الشورت، شوفوا خبر تاني يرفع مشاهداكم، يمكن هو
متزج، يمكن أنا متزوجة من واحد ثاني، تنزلون هذه الأشياء تضايقون الناس فيها،
شوفوا خبر ثاني يرفع مشاهداتكم”.
وختمت: “أنا طلعت واتكلمت وقلت ما في الكلام هذا، خلاص كل واحد راح لحاله”.