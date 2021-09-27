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فنانة شهيرة تستعرض أنوثتها: «أحلى من جسمي مفيش.. نار ودمار شامل»

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مروة راتب
Native
الإثنين، 27-09-2021 02:09 م

واصلت الفنانة والفاشينيستا السورية الشهيرة المقيمة في الإمارات مروة راتب، استعراض أنوثتها والتغزل في جسدها الذي أدخلت عليه عمليات تعديل بواسطة عمليات التجميل، حيث نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تتغزل في نفسها وجسمها.
وعلقت راتب :"أحلى جسم في الدنيا يلبس أحلى تصاميم في العالم من المصممة البتول، والنتيجة نار وشرار، ودمار شامل، والله ماشية ولا تشفون أحلى من هالجسم، ولا تشوفون أحلى من هل التصاميم، شيء يخبّل".
فيما سخر عدد كبير من متابعيها، مشيرين إلى أنها اجرت العديد من عمليات التجميلية، وأشاروا إلى أن حجم خصرها أصبح كبير جداً ومبالغ فيه، ليطرح أحدهم سؤالاً :" زين شلون تنام على جنب إذا هيك زوائد عده كيف تتوازن؟"، بينما قسم أخر دافع عنها، طالباً منها عدم الإكتراث لأي تعليق، لترد إحداهن على من سخروا قائلة:" اتركوها بحالها هي حبت تختار خط جديد مثل كل خطوط التجميل والموضة، وانتوا روحوا شوفوا النوعيات والاشكال الثانية وقارنوا، كل شخص ببحث عن الشهرة على طريقوا، فلا تمسكوا بواحد وتتركوا الباقيين".
وكانت مروة راتب، على منتقدي شكل جسدها، الذي سبق وأن تعرضت بسببه لانتقادات لاذعة، وقالت إنها معجبة بجمالها، وإنها تلقت عروض زواج كثيرة من شخصيات خليجية وعربية وأجنبية بمهور باهظة جدا.
وقالت مروة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، ردّا على إحدى المتابِعات التي سألتها ”إن كانت راضية عن شكل جسدها“ إن مئات عروض الزواج تُقدَّم لها بشكل يومي من قبل شخصيات من جنسيات مختلفة، إلا أنها لا ترضى الارتباط بشخص يختارها بناء على شكلها.
وأضافت أنها تلقت عروض زواج بأرقام مهور خيالية من قبل الشخصيات المغرمة بشكلها، فضلا عن عروض قصور ويخوت وشيكات مفتوحة وهدايا يرغبون بإيصالها إليها إعجابا بها، إلا أنها ترفض استلام أي هدية وأنها لو قبلت بتلك الهدايا لأصبحت من الأثرياء.
وأوضحت الفنانة أنها ترفض عقود الزواج هذه كونها ”إنسانة عاطفية تبحث عن حب وليست سلعة لعقد صفقة“، ومن المهم أن ترتبط بشخص يحب شخصيتها وأخلاقها وخصالها الجميلة وليس مظهرها الخارجي فقط.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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