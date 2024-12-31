ضاجعها وحملت سفاحاً.. القبض على مدرب منتخب أنجولا

ألقت الشرطة في العاصمة الأنغولية لواندا القبض على مدرب منتخب أنجولا خوسيه كيلامبا بتهمة اغتصاب ابنته البالغة من العمر 14 عاما.

وأفاد المتحدث باسم إدارة التحقيق في الجرائم الجنائية كوينتينو فيريرا، أن المدرب السابق لمنتخب أنجولا للشباب تحت 20 عاما اعتدى جنسيا على ابنته وأدى الأمر إلى حملها، وأضاف أنه في إحدى المرات ضبطته زوجته وقرر كلاهما إجهاض الحمل. حسب وكالة الأنباء الأنغولية.

وقالت صحيفة "جورنال دي أنجولا" أنه اتفق مع زوجته على إجهاض ابنته لإخفاء العار، وذهبت زوجته والطفلة البالغة من العمر 14 عاما إلى العيادة حيث دفع المدرب حوالي 200 دولار أميركي لإجهاض الحمل.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه بعد مرور بعض الوقت، كرر المدرب تلك السلوكيات الجنسية مرة أخرى مع ابنته.