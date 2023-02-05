صديقة قاتلة أمها رفقة عشيقها ببورسعيد تكشف مفاجأة جديدة بعدما زارتها في السجن





تحدثت مايسة محمود، عن تفاصيل حوار دار بينها وبين "نورهان" قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها بمحافظة بورسعيد.

وكشفت تفاصيل حديثهما خلال ساعات قضتها مع "نورهان" داخل محبسها بقسم شرطة بورفؤاد أول على خلفية قضية شيك.

وأشارت إلى أن "نورهان" قالت لها: "لم أتفق مع حسين على قتل أمي، لكنني أخطأت بفتح الباب له والسماح له بالدخول، وكنت أظن أنه سيتحدث معها فقط بعدما شاهدتنا معا في المنزل منذ يومين، ويطلب منها تركه يرتبط بي، وعندما كنت أعمل الشاي في المطبخ، بعد دخوله فوجئت بأمي تخرج من الحجرة غارقة في دمائها بعدما ضربها حسين، وحاولت منعه عن قتل أمي لكنها هددني بالقتل، كنت خائفة ومرعوبة لكنني لم أقتل أمي"، حسب مصراوي.

وتابعت "مايسة" أن "نورهان" قالت لها: "قبل ضربة الزجاجة الأخيرة ماما قالت لحسين، خدها وامشي وبالفعل كنا سننزل، وكنت ساعتها سأذهب للاتصال بالإسعاف لإنقاذها، لكنها خافت عليا وقالت لي: متروحيش معاه يا نورهان، وهنا خاف وقتل ماما وقال لي أنتي شريكتي في الجريمة".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم، بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دار رعاية".