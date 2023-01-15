ماذا قالت قاتلة أمها بمساعدة عشيقها أثناء محاكمتها





قالت هايدي الفضالي، محامية المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، إنها تحدثت مع المتهمة داخل قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.

وأضافت: "قلت لها احكي كل ما حدث، لكنها قالت لي مش قادرة اتكلم، مش قادرة انطق، مش قادرة أعمل غير أني أشاور"، مشيرة إلى أن الموقف الذي فيه المتهمة موقف سئ تسبب في اهتزازها.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد، السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.