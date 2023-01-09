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أولاده في مناصب رفيعة.. نهاية سعيدة لعامل نظاقة بورسعيد بعد أن غضب الجميع لإهانته

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الواقعة
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الإثنين، 09-01-2023 06:43 م

في نهاية سعيدة لواقعة عامل نظافة بورسعيد، الذي تعرض للإهانة من جانب موظف احد الأحياء في بورسعيد خلال عمله والتي أشعلت مواقع التواصل، وأغضبت الجميع، قرر رئيس الحي ترضية العامل وتوفير وظيفة مناسبة له والتحقيق مع الموظف المسؤول عن الواقعة.

واستقبل العميد خالد كشك، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، عامل النظافة، وقدم اعتذارا له عما بدر من موظف الإشغالات، كما عرض عليه وظيفة للعمل بالحي تضمن له حياة كريمة، فيما تقرر إحالة الموظف للتحقيق.
ورفض عامل النظافة الحديث عن الواقعة، معللا ذلك بأن أسرته الصغيرة لا تعرف طبيعة عمله، خاصة أنه من محافظة المنيا ولديه زوجة وأبناء يعملون في مهن رفيعة.

وكانت الواقعة قد ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أظهر مقطع فيديو إهانة عامل نظافة في مدينة بورسعيد من موظف الحي بعد مصادرة العربة التي يعمل عليها لكسب قوت يومه.

وظهر في المقطع عامل النظافة يتوسل إلى الموظف بترك عربته التي لا يملك غيرها، وكان يرجوه قائلا: "أقسم لك بالله العظيم أنا مروح.. أنا على أد حالي.. والله ما فطرت من الصبح"، ولم يظهر من الموظف أي ردة فعل غير أنه يقوم بتصوير العربة، والتحدث بهاتفه، كما دفع العامل وأهانه.

 

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