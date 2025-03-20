تنمر ومشاجرة بالسيـ.ـوف.. الداخلية تطيح بـ3 أشخاص بالإسماعيلية

كشفت مديرية أمن الإسماعيلية، تحت إشراف اللواء أحمد عليان، مدير إدارة البحث الجنائي، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة في محافظة الإسماعيلية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 مارس الجاري، تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغًا من طالب يتضرر فيه من طالب آخر، متهماً إياه وآخرين بالتنمر عليه والتعدي عليه باستخدام سلاحين أبيضين "سيف وسكين وعصا خشبية، ما أدى إلى إصابته بكدمة في الرأس.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد هشام، مفتش المباحث، وبمشاركة رئيس مباحث القسم ومعاونيه، حيث نجحت القوات عقب تقنين الإجراءات في ضبط المشكو في حقه وثلاثة آخرين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.