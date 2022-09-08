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شاهد.. لحظة ضبط 25 رجل وامرأة أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت

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المضبوطين
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الخميس، 08-09-2022 11:06 ص

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط مجموعة من الأشخاص يمارسون أعمال منافية للآداب.

وذكرت الوزارة، التي نشرت صور مموهة للمتهمين، أن المضبوطين يمارسون الأعمال المنافية للآداب مقابل المال.

وقالت الداخلية: "أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخصا من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية".

تم إحالة المتهمين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وسبق لوزارة الداخلية الكويتية نشر صور لأشخاص بقضايا متعلقة بأعمال منافية للآداب ضمن متابعات إدارة حماية الآداب العامة.
شاهد البيان هنا :


 

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