شاهد.. لحظة اغتيال محمود الورفلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اغتيال
الضابط ، محمود الورفلي المعروف بضابط الإعدمات في ليبيا.
ولقي الورفلي مصرعه مساء أمس الأربعاء، بعد تعرض سيارته إلى
إطلاق نار من قبل مجهولين، بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي.
وأظهر الفيديو تجمهر عدد من المارة على سيارة الورفلي، محاولين
إخراجه من السيارة وإسعافه، حيث ظهر بوضوح تعرّض جسده لإطلاق نار.
وقال مصدر أمني ليبي- حسب صحف محلية-، مقتل القائد العسكري
محمود الورفلي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بعد تعرّض سيارته لوابل من الرصاص
بالقرب من جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي. حسب “العربية.نت”
وأكد الناطق باسم القوات الخاصة ميلود الزوي، أنّ شقيق محمود
الورفلي أصيب في الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة، وهو في حالة صحية حرجة.