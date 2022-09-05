تفاصيل هتك رجل عرض خادمة ابنة الـ 17 عامًا: بعد ما خلع معرفش يعمل حاجة معايا

الإثنين، 05-09-2022
12:51 م
أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية المتهم بالتعدي على فتاة
تبلغ من العمر 17
عامًا بالزاوية الحمراء إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لاتهامه بهتك عرض
طفلة
بالقوة.
جاء بأمر الإحالة أنه حال كون المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 17
عامًا هتك عرض
المجني عليها بالقوة
إذ نفث الشيطان في نفسه البغية وأوقد نيران رغبته الدنية فأخلي منزله عامدًا الخلو
بها وما أن ظفر بها حتى مزق ملابسها كاشفًا لعوراتها واستطالت يده مناطق عفتها
وقبلها مطفئا فيها شهوته خادشًا حياءها هاتكًا عرضها حال كونه ممن لهم سلطة عليها
"رب عملها" وهى تعمل لديه خادمة
.
نص أقوال والد طفلة الزاوية أمام جهات التحقيق
س/ ما هی تفصیلات بلاغك؟
ج/ اللي حصل أن أنا لما روحت البيت حسيت ان بنتى متغيرة فخدتها و قعدت
معاها لوحدنا و قولتلها مالك فحكتلی و قاتلی ان عم محمود
حاول يعتدي عليها لما
روحتله البيت علشـان تاخد العيال ولاده طفلين صغيرين يقعدوا عندنا في البيت و لما
راحت لمحمود البيت فوجئت انه بعتهم مع واحد شغال عنده يجبلهم حاجة وبعدين هو بدأ
يقولها الحالات اللي منزلاها على الواتس حلوة و بعدين قام قاعد جنبها وبدأ يتعدى
عليها جنسيا ويمسك جسدها، وحاول خلع ملابسها وكانت بتحاول تقاوم لدرجة انها زقته
وقعته في الأرض ورجع حاول من جديد يتعدى عليها وشدها من هدومها.
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل امبارح الساعة الثامنة والنصف مساء في محل النور الزاوية
الحمراء وانا عرفت بعدها بساعة.
س/ وما مناسبة تواجدك في الزمان والمكان سالف الذكر؟
ج/ أنا مكنتش موجود في الواقعة وعرفت لما روحت البيت.
س/ ومن كان برفقتك أن ذاك ؟
ج/ انا كنت في البيت.
س/ ماهي علاقتك بالمجنى عليها ؟
ج/ هی بنتی.
س/ ماهي علاقتك بالمتهم ؟
ج/ احنا عارفينه من ست سنين لان مراتی و بنتی بیخدموا عندهم في البيت.
س / كم عمر المجنى عليها ؟
ج / هي عمرها سبعة عشرة عاما.
س/ وما مدى مشاهدتك للواقعة محل البلاغ ؟
ج/ أنا مشوفتش اللي حصل بس بنتي حاكتلي اللي حصل.
س/ وكيف نما إلى علمك إذا حدوث الواقعة محل البلاغ ؟
ج/ لما روحت و لاقيت بنتي فيها حاجة غربية وسالتها حاكتلي على اللي حصل.
س/ وما الذي أبلغتك به تحديداً كريمتك ؟
ج/ هي قاتلي ان عم محمود
حاول يعتدي عليا جنسيا لما روحتله البيت علشـان
تاخد العيال ولاده طفلين البيت و لما راحت لمحمود البيت فوجئت انه بعتهم مع واحد
شغال عنده صغيرين يقعدوا عنده يجبلهم حاجة وبعدين بدأ يقولها الحالات التي منزلاها
على الواتس حلوة و بعدين قام قاعد جنبها وبدأ يتعدى عليها جنسيا ويمسك جسدها وهي
كانت بتحاول تقاوم لدرجة أنها زقته وقعته في الارض وحاول من جديد يتعدى عليها
وشدها من هدومها لحد ما انقطعت وكان بيضربها و بیشتمها.
س/ و أين تحديدا قام المتهم بارتكاب الواقعة ؟
ج/ في بيته الكائن بمدينة النور بشارع المهندس الرشيدي.
س/ وماهي الأفعال التي أتاها المتهم تحديدا قبل كريمتك ؟
ج/ هو حاول يعتدي عليها جنسيا وأستغل أنها رايحة علشان تاخذ عياله لخدمتهم
وودى العمال في مشوار واستفرد بيها في البيت وقطعلها هدومها وضربها وشتمها وبنتى
كانت بتحاول تقاوم وبعدين قلع هدومه ولما فشل انه يكمل معاها راح باسها من راسها و
طب طب عليها وقالها ماتقوليش لابوكى وكان عايز يدیها کارت شحن عشان تقدر تتصل بيه
و بنتی ضحكت عليه وقالتله مش هقول لحد علشان تعرف تخرج من البيت.