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شاهد.. عمرو أديب: مش عاوز تروح السعودية "جود فور يو " ماتروحش

شاهد.. عمرو أديب: مش عاوز تروح السعودية "جود فور يو " ماتروحش

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عمرو اديب
الإثنين، 06-11-2023 09:56 ص


رد الإعلامي  عمرو أديب، على مهاجمي الفنانين المصريين بسبب مشاركتهم في موسم الرياض.
وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية": سيبوا يا جماعة الناس تعمل اللي هي عايزاه، وما تعملوش في الفنانين المصريين كده لأن لسه الموضوع طويل.
وأكمل: أنت مش عاوز تروح "جود فور يو " ماتروحش، إنما عيب أوي يبقا الفنان هناك حاسس إنه بيتكرم ويجي ليه مسجات من مصر "سفالة".
وتابع: بيأخذوا مقابل جيد وتكريم ومعاملة ومحترمة في المملكة، والشعب السعودي بيشيلنا من على الأرض شيل وبيعاملونا أحسن معاملة ومحبة للشخصيات المصرية، إنما أنتم وصلتوها لمرحلة بقت حرب.
وقال أديب :الفنان المصري يذهب لكل مكان في العالم، ليه المشكلة في الرياض وبتتحول لخناقة مصرية سعودية". مشيرا إلى أن الفنانين في الدول الأخرى يتهافتون على تواجدهم في الرياض مثل التواجد المصري.
وتابع، يعيش في المملكة أكثر من 2 مليون مصري، بخلاف الجمهور السعودي، والجمهور يذهب إلى الفنانين المصريين المعروفين بقيمتهم الفنية.
وتابع :"تحول الأمر فجأة من موسم الرياض وبيومي فؤاد إلى خناقة مصرية سعودية، ليه، أيه مكانها من الإعراب الأيام دي، الناس عملوا لكم أيه، أيه الشيء السيء اللي عملته السعودية".
وأكمل :"أيه المشكلة، هل الأمر يستحق يكون في حرب على السوشيال ميديا بين المصريين والسعوديين، ولماذا يحدث هذا الأمر فقط مع موسم الرياض".
واختتم قائلا:" الفنان المصري يذهب إلى كل مكان في العالم، بس تركنا الدنيا والآخرة ووقفنا ل "بيومي فؤاد" وتهاجم، هو عمل أيه".

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