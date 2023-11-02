



انتشرت في الساعات الماضية، العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى تتحدث عن رفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، لـ أحمد مكي.

وتناولت هذه المنشورات، رفض “شاهد”، أسباب رفض المنصة التعاقد على المسلسل، حيث قال البعض إن السر هو مشاركة الفنان محمد سلام في المسلسل، والذى رفض مؤخرًا المشاركة في موسم الرياض لتقديم دوره في مسرحية “زواج اصطناعي”

فيما نقلت وسائل إعلام عن مصدر، أن كل ما يتم تداوله عار من الصحة، ولم يتم مناقشة الأمر مع منصة شاهد..

وتابع، أن هذه الشائعات هدفها تشويه العمل لأغراض أخرى، ولا يجب النظر إليها، ولا توجد أسباب واضحة لرفض عرض العمل على منصة شاهد.

اعتذار محمد سلام تضامنا مع غزة

وجاءت هذه الشائعات بعد أن قدم "سلام اعتذاره عن عدم المشاركة في المسرحية، نظرا للأحداث الدامية في قطاع غزة واستمرار المجازر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع.

وكان الفنان محمد سلام تصدر خلال الأيام الماضية حديث رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير “انستجرام” يعتذر فيه عن عدم مشاركته في موسم الرياض، وذلك لتقديم مسرحية زواج اصطناعي.