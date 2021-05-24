شاهد/ سمير غانم يتنبأ بوفاته في هذا الموعد بآخر تسجيل صوتي
سمير غانم
Native
الإثنين، 24-05-202112:17 م
أرسل الفنان الراحل سمير غانم، رسالة صوتية لأحد أصدقائه
قبل احتجازه في مستشفى الصفا بسبب مشكلاته الصحية في الكلى وإصابته بفيروس كورونا المستجد
«كوفيد 19»، والتي أدت إلى وفاةه .
وحسب صحيفة الوطن، فإن الرسالة كان قد أرسلها غانم لصديقه
الشاعر إسلام خليل مع بداية شهر أبريل الماضي وتنبأ فيها بوفاةه وعدم حضوره شهر رمضان
الكريم.
وقال الفنان الراحل في الرسالة «بالنسبة لرمضان السنة دي
مش متأكد انه جاي مش عارف، معنديش حاجة فى رمضان والصحة مكركبة بس هطلع ضيف شرف مع
دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا».