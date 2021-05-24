الإثنين 24 مايو 2021
توقيت مصر 14:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المصري يتوعد الزمالك بهزيمة ساحقة قبل ساعات من المباراة

ارتفاع جديد في أسعار الذهب ويسجل هذا الرقم

إصابة صالح جمعة بأزمة صحية ونقله إلى المستشفى (صورة)

أمريكا توجه ضربة قوية للنظام الإثيوبي بفرض عقوبات

شاهد/ سمير غانم يتنبأ بوفاته في هذا الموعد بآخر تسجيل صوتي

فيديو.. "صقر" يهاجم راكب دراجة لسرقة كاميرا

مستشار الرئيس عن دلال عبدالعزيز: «حالتها حرجة.. ادعولها»

شاهد.. رهف القنون ترمي طفلتها في الشارع

الكشف عن العدد المسموح لهم بالحج هذا العام والشروط

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

ADS
 

شاهد/ سمير غانم يتنبأ بوفاته في هذا الموعد بآخر تسجيل صوتي

images
سمير غانم
Native
الإثنين، 24-05-2021 12:17 م
أرسل الفنان الراحل سمير غانم، رسالة صوتية لأحد أصدقائه قبل احتجازه في مستشفى الصفا بسبب مشكلاته الصحية في الكلى وإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي أدت إلى وفاةه .
وحسب صحيفة الوطن، فإن الرسالة كان قد أرسلها غانم لصديقه الشاعر إسلام خليل مع بداية شهر أبريل الماضي وتنبأ فيها بوفاةه وعدم حضوره شهر رمضان الكريم.
وقال الفنان الراحل في الرسالة «بالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد انه جاي مش عارف، معنديش حاجة فى رمضان والصحة مكركبة بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا».
 

إقرأ ايضا

صقر يهاجم راكب دراجة لسرقة كاميرا

فيديو.. "صقر" يهاجم راكب دراجة لسرقة كاميرا

20210521185951663

مستشار الرئيس عن دلال عبدالعزيز: «حالتها حرجة.. ادعولها»

22021811311412712260

شاهد.. رهف القنون ترمي طفلتها في الشارع

أخبار متعلقة

1113642521621649773

تصريح صادم من «لبلبة» عن حضورها حفل الزفاف بعد مشاركتها في دفن سمير غانم

image

المسحة سلبية ولا تعلم بوفاة زوجها.. تطورات حالة دلال عبدالعزيز

_118587290_829e1d65-7dc2-434b-8f03-b6d0bba18a05

6 معلومات عن الفطر الأسود الذي مات به سمير غانم

2189191551620155332

رغم عدم إخبارها بوفاة سمير غانم.. تدهور حالة دلال عبدالعزيز

19_2018-636747187417884005-788

تداول فيديو مؤثر لـ سمير غانم يتحدث فيه عن خوفه من الموت

image

تعرف على مكان تشييع جثمان سمير غانم