تعرف على مكان تشييع جثمان سمير غانم

الخميس، 20-05-2021
07:30 م
كشف الفنان هشام جمال، أن تشيبع جثمان
الفنان الراحل سمير
غانم، سيكون غدا من مسجد المشير بعد صلاة الجمعة،.
ورحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس، الفنان الكبير سمير غانم
بعد صراع مع فيروس كورونا، داخل إحدى المستشفيات، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
ونشر الإعلامي رامي
رضوان، زوج ابنته دنيا سمير غانم
، صورة للفنان الراحل سمير غانم
عبر حسابه علي
"انستجرام"وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون…وداعا حبيبي".
وأعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، وفاة
الفنان القدير سمير
غانم، بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح المصدر، ان حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، بسبب فيروس
كورونا، ما أدى إلي وفاة
ة.