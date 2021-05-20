تداول فيديو مؤثر لـ سمير غانم يتحدث فيه عن خوفه من الموت
سمير غانم
Native
الخميس، 20-05-202107:42 م
كشف الفنانسمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد صراع مع
فيروس كورونا، عن مخاوفه من الموت، خاصة في هذا العام.
وتصدر اسم الفنانسمير غانم، الترند عبر موقع التواصل
الاجتماعي "تويتر"، الأمر الذي جعل النشطاء يتداولون فيديو له في لقاء
سابق، خلال حلوله ضيفا على برنامج «الليلة دي» على شاشة قناة «سي بي سي»، حين سألت
المذيعة: «حاجة بيخاف منها الفنانسمير غانم إيه هي؟».
وأجاب سمير: «اللي كل واحد بيخاف منها، الموت.. مابحبوش».
وكشف الفنان أن عام 2015، كان الأصعب بالنسبة له، لأنه شهد
وفاة العديد من المقربين منه، قائلا «خصوصا السنة دي، خدت كام واحد من الجامدين».
وعن أكثر شخص تأثر بوفاةه، يتابع «غانم»: «اللي أثر فيا أوي،
لأن ده كان الصديق الوحيد ليا في الوسط الفني.. غسان مطر».
ويتابع سمير: «إحنا بنكبر.. ممكن من 10 سنين أو 15 مكونتش
أفكر أوي، لكن دلوقتي بفكر وأتأثر».