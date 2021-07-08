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شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب

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فتاة
Native
الخميس، 08-07-2021 02:38 م

تعرضت فتاة شابة لسقوط عنيف من فوق سيارة دفع رباعي انطلقت أثناء مشاركة الفتاة في احتفال مع مجموعة أشخاص.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الفتاة، حيث كانت تجلس أعلى السيارة التي كانت تسير بهدوء، إلا أن سائق السيارة قرر الانطلاق بسرعة كبيرة بشكل مفاجئ.
ولم تستطع الفتاة التشبث بالسيارة المنطلقة فاختل توازنها لتسقط على الطريق، ولم تحرك الفتاة ساكنا بعد سقوطها، حيث تمددت وهي فيما يبدو فاقدة للوعي.
فيما لم يتبين مكان أو توقيت وقوع الحادثة، التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.
 

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