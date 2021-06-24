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"أدخل يده من خلف الكرسي".. فتاة توثق لحظة تحرش مُسن بها

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الخميس، 24-06-2021 10:36 ص

وثقت فتاة من خلال مقطع فيديو، لحظة تحرش رجل عجوز بها على متن طائرة متجهة إلى ولاية كاليفورنيا بطريقة ماكرة.
وظهر في الفيديو، المسن يجلس خلف الفتاة في الطائرة ويلامس أجزاء من جسدها، حيث يمد يده عبر فجوة موجودة في المقعد.
ورصد الفيديو، الفتاة تتحرك للابتعاد عن جانب المقعد كي لا يتحرش بها المسن الذي يجلس في المقعد الخلفي، فيما علقت على واقعة التحرش بها، قائلة:”كنت في رحلة طيران في الصباح الباكر تتجه نحو ولاية كاليفورنيا مع عائلتي عندما ظل الرجل الجالس خلفي يلامس أجزاء من جسدي”.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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