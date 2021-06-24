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يعالج بالرقية الشرعية.. ضبط شيخ وابنه يقيمان علاقات مع فتيات ويصورهن

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الخميس، 24-06-2021 12:17 م

كشفت وسائل إعلام مغربية، عن تمكن قوات الأمن من ضبط "راقي شرعي" 61 عامًا، ونجله 18 عامًا، بتهمة ممارسة الشعوذة والاعتداء الجنسي على فتيات وقعن ضحية لهما.
وحسب "أخبارنا المغربية"، فإن معلومات دقيقة جدا وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قادت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أول أمس الاثنين،إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 61 سنة، بمعية ابنه (18 سنة)، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بـ"النصب والاحتيال والشعوذة والاغتصاب".
ذات المصادر أكدت أن بحثا قضائيا، كانت مصالح الأمن بالعاصمة الرباط قد باشرته بعد تلقيها شكاية تقدمت بها سيدة تتهم فيها شخصا بممارسة الشعوذة، حيث قالت أنه عمد إلى إيهامها بقدرته على حل مشاكلها، باستعمال قدرات غيبية يتوفر عليها، موضحة أنه قام بتخديرها وتعريضها لاعتداء جنسي وثقه عبر مقطع فيديو قام بتسجيله.
وتابعت أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها مصالح الأمن، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، بعد أن عثرت بمنزله بالرباط خلال عملية التفتيش على "طابليط" كان يستعملها في توثيق أفعاله الإجرامية، وذلك بعدما حاول ابنه إتلافها لإخفاء معالم هذه الجريمة.
هذا وقد جرى وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف عن ملابسات وخلفيات هذه القضية.


 

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