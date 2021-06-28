شاهد/ تضبط زوجها يخونها مع صديقتها لكن النهاية غير متوقعة

الإثنين، 28-06-2021
05:38 م
أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام
رجل بخيانة زوج
ةه مع صديقتها
، داخل سيارة
ه في الشارع.
ووثق مقطع الفيديو المتداول، قيام سيدة بضبط زوج
ها في السيارة
،
وهو يخونها مع آخرى على ما يبدو أنها صديقتها
ولكنها لم تتعرف عليها.
وكانت البداية عندما وصلت الزوج
ة مستقلة دراجة نارية، إلى
موقع تواجد زوج
ها مع صديقتها
في السيارة
، وقامت بالتقاط قطعة حجر من الأرض وحاولت كسر
زجاج سيارة زوج
ها.
ونزل زوج
السيدة من السيارة
، وحاول تهدئتها ولكنها أنهالت
عليه بالضرب، لتقوم صديقتها
بمغادرة المركبة دون تراها، وقامت بتبديل ملابسها وهربت
بطريقة لا تخطر على بال أحد.
وعندما نزلت الصديقة الخائنة من السيارة
كانت ترتدي قطعة
ملابس لونها أبيض، وغادرت مسرعة أثناء قيام الزوج
بدفع الأجرة لقائد المركبة النارية
التي كانت تستقلها زوج
ةه قبل ضبط
ه.
وبعد دقائق عادت الصديقة الخائنة إلى موقع تواجد الرجل وزوج
ةه،
وقامت باحتضانها وكأن شيئاً لم يكن.
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