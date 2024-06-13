الخميس 13 يونيو 2024
توقيت مصر 21:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تزامناً مع إجازة العيد.. قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنوك ليسجل هذا الرقم

إنجي خوري تعلن خطوبتها بعد ارتدائها الحجاب.. ما علاقة أدهم نابلسي؟

الكويت تتحفظ على مصري بسبب حريق "المنقف"

حسام حبيب عن خطيب شيرين الجديد:" بحترمه جداً.. وهعملهم أغنية"

أول قرار من المحكمة بشأن محاكمة عمرو دياب بتهمة "البلطجة والتنمر"

بعد أيام من طلاقهما.. تعليق هشام عاشور على لقب "زوج نيللي كريم" (فيديو)

القاضي لمحامي عصام صاصا: "هتجيبه المحكمة ولا أصدر حكم عليه؟"

40 من جنسية واحدة.. الكشف عن أكثر الجنسيات من ضحايا حريق "المنقف" بالكويت

مصرع 49 وإصابة العشرات في حريق عمارة بالكويت (فيديو)

سائق أوبر يحاول خطف خطيبة مطرب المهرجانات "مسلم" والأخير يطارده بسيارته

شاهد رقص محمد صلاح في حفل زفاف محمد هاني

صلاح يرقص
h
الخميس، 13-06-2024 10:48 ص

 

أظهر مقطع فيديو من حفل زفاف نجم الأهلي محمد هاني على شقيقة زوجة حسام غالي نجم الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، في أحد فنادق العاصمة الإدارية، ظهور النجم محمد صلاح وهو يؤدي رقصة على أغاني حماقي.

عودة بعثة المنتخب

وعاد محمد هاني إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء عائدا من غينيا بيساو عقب خوض مباراة منتخب مصر ضد غينينا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

 

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

 

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.


إقرأ ايضا

انجي خوري

إنجي خوري تعلن خطوبتها بعد ارتدائها الحجاب.. ما علاقة أدهم نابلسي؟

حسام حبيب

حسام حبيب عن خطيب شيرين الجديد:" بحترمه جداً.. وهعملهم أغنية"

عمرو دياب

أول قرار من المحكمة بشأن محاكمة عمرو دياب بتهمة "البلطجة والتنمر"

أخبار متعلقة

BB1npEoN

علاء مبارك ينتقد محمد صلاح بسبب غزة

BB1jBSFN

في يوم الوداع.. هذه كلمات صلاح إلى كلوب