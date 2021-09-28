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شاهد.. إلهام شاهين تسخر من فتاة وقفت خلفها تنفعل أثناء التصوير معها

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الثلاثاء، 28-09-2021 11:32 ص

وثق مقطع فيديو لحظة انفعال الفنانة إلهام شاهين على فتاة بسبب وقوفها خلفها أثناء التصوير مع وسائل الإعلام خلال تواجدها في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح.
وقالت إلهام شاهين التي تفاجأت بالفتاة تقف خلفها، ما جعلها تطلب منها الابتعاد عنها، ثم قالت إن ما يحدث ما هو إلا موقف غير حضاري، قائلة: “شكلنا وحش، لازم وسائل الإعلام ينبهونا على ما يحدث”.
وكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، في حفل افتتاح الدورة الـ14 مساء الاثنين، عددا من نجوم الفن، منهم: عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، إلهام شاهين، المخرج إميل جرجس، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة أمال بكير، فضلا عن تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.
 

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