غضب بالسعودية..شاب يقوم بفعل صادم مع فتاة داخل سيارة في الشارع العام(فيديو)

السبت، 25-09-2021
09:48 ص
حالة من الغضب عبر عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في
المملكة العربية السعودية، بعد تداول فيديو يوثق لحظة تحرش شباب بفتاة
داخل سيارة
،
وقيام أحدهم بالتعدي عليها باليد ما دفعها للهروب بالسيارة
مسرعة في الشارع العام.
ووثق مقطع فيديو لحظة قيام شاب
بضرب فتاة
على رأسها أثناء
تواجدها داخل السيارة
وفر هاربًا.
وظهر خلال مقطع الفيديو ، الشاب
وهو يعتدي على الفتاة
بالضرب،
ثم ركض مسرعًا، فيما تتعالى ضحكات عدد من الشبان المتواجدين بالمكان وأنصرفت الفتاة
.
وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
وطالب مغردون بمحاسبة الشاب
المعتدي.