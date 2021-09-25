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نهاية صادمة.. عاشرها معاشرة الأزواج ثم فسخ خطوبتهما

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السبت، 25-09-2021 01:03 م

تقدم شاب سائق توك توك لخطبة إحدى الفتيات في منطقة إمبابة، وبالفعل تمت الخطبة، ليتطور الأمر بينهما ويزداد تبادل الحب، ليقعوا في المحظور، ويقيم الشاب مع الفتاة علاقة جنسية محرمة، وبعد ذلك يُنهي الخطبة القائمة بينهما.
لم تستوعب الفتاة ما فعله خطيبها، وأنه أقام معها علاقة جنسية محرمة، وبعد ذلك أقدم على فسخ الخطوبة، فأثار الأمر غضبها وعرضت الأمر على شقيقها، الذي غلبه غضبه ورغبته في الانتقام لما حدث مع شقيقته.
وكشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال، مدير الأمن، ملابسات طعن عامل بمنطقة إمبابة، وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إشارة من مستشفى إمبابة العام، تفد بوصول شاب مصاب بطعنة، على يد شخصين.
وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة وشقيقها، وأن الفتاة تبلغ من العمر 18 عاما، خطيبة الشاب المجني عليه، أقامت علاقة جنسية غير شرعية معه، وبعدها فسخ خطبتهما.
وكشفت التحريات عن معرفة شقيق الفتاة بعلاقةها المحرمة مع خطيبها السابق، فاستعانت المتهمة الأولى بشقيقها للانتقام من خطيبها، وقاموا باستدراج المجني عليه، وطعناه.

وحرر المحضر اللازم ضد الشاب وشقيقته، وتباشر جهات التحقيق عملها في هذا الشأن، ومتابعة ملابسات القضية.
 

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