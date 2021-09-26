ظهور مفاجئ لفتاة العباءة البرتقالية بعد التحرش بها:أنا اللي سويت فوضى

الأحد، 26-09-2021
09:14 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو
جديد ظهرت فيه الفتاة
التي تعرضت للتحرش في الطائف
.
وظهرت الفتاة
في الفيديو وعلقت قائلة : ” كفاية خوف من المجتمع،
أنا اللي سويت فوضى بالشوارع ولابسة عباية برتقالية
”.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أعلن أن
الجهات الأمنية بمحافظة الطائف
قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة
التحرش بفتاة
في أحد الأماكن العامة.
وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته
لفرع النيابة العامة.
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