الإثنين 27 سبتمبر 2021
توقيت مصر 10:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حمو بيكا: انا أحسن مطرب في مصر ومحمد رمضان مشاهداته «فيك»

مشهور سعودي يفجع بمصرع والديه وشقيقه في حادث مروع

والد حلا شيحة يثير الجدل: الحجاب ملوش علاقة بربنا وهدفه خلق قطيع من الأغنام

تعرف علي سعر الدولار اليوم في المعاملات الصباحية

نسرين أمين تضع مهرجان الإسكندرية السينمائي في موقف محرج بهذا التصرف

إلهام شاهين تثير الجدل:" خوفت أروح للدكاترة في مصر ليفضحوني "

حملت به سفاحًا.. تفاصيل تخلص كويتية من مولودها داخل القمامة

سيدة عمانية تقتل زوجها حرقًا تهز السوشيال ميديا

إثيوبيا تعلن غلق سفارتها في مصر وتكشف السبب

ظهور صادم لـ بدور البراهيم بعد عملية تجميل لنحت خصرها

ADS
 

إلهام شاهين تثير الجدل:" خوفت أروح للدكاترة في مصر ليفضحوني "

الهام شاهين
الهام شاهين
Native
الإثنين، 27-09-2021 08:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
قالت الفنانة إلهام شاهين أنها ذهبت إلي طبيب نفسي فرنسي في احدي رحلاتها إلي فرنسا، خوفا من الذهاب إلي طبيب مصري .
و أضافت خلال لقاء لها علي هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي :" روحت مرة لدكتور نفساني في فرنسا عشان اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش، مشيرة إلي أن الطبيب قال لها إن كلمة الفنون الجنون هي حقيقية بالفعل، لأن أكثر جهاز يستخدمه الفنان في عمله هو الجهاز العصبي".
و أوضحت قائلة :" إجبار الجهاز العصبي على الخروج من حالة إلى حالة ومن شخصية لأخرى على عكس حقيقته، وكل ذلك يؤثر على الجهاز بشكل كبير مع مرور الوقت".
 

إقرأ ايضا

2021_8_12_23_9_51_174

حمو بيكا: انا أحسن مطرب في مصر ومحمد رمضان مشاهداته «فيك»

43675-4

مشهور سعودي يفجع بمصرع والديه وشقيقه في حادث مروع

88108-حلا-شيحة

والد حلا شيحة يثير الجدل: الحجاب ملوش علاقة بربنا وهدفه خلق قطيع من الأغنام