المحكمة تصدر حكمها على فتاة « كائن الهوهوز»

الأحد، 19-09-2021
12:36 م
أصدرت المحكمة
الاقتصادية غرب الإسكندرية، حكماً بحبس فتاة
التيك توك
المعروفة إعلامياً بـ”كائن الهوهوز
”، وصديقها المصور، لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى
غرامة 200 ألف جنيه.
جاء ذلك بعد ثبوت إدانتهما بتهمتي خدش الحياء العام وسوء استخدام مواقع
التواصل الاجتماعي، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المتهمة وبمواجهتها اعترفت
بقيامها بتصوير مقاطع فيديو بمساعدة صديقها وبثها على حسابها الشخصي المعروف باسم
“كائن الهوهوز
” على موقع “تيك توك
” بهدف التربح منه وجني الأموال.
تبين من التحريات أن المتهمة تحمل اسم “ياسمين” وهي أم لطفلين، ومُطلقة وأن
من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر ادعى ذلك لمشاركتها في تحقيق
أرباح قناتها على “تيك توك
”.