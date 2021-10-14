شاهد.. «أفشة» يرقص بـ«البُرنص» في ليلة الدخلة

الخميس، 14-10-2021
03:39 م
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، للاعب
النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، أثناء استعداده لحفل زفاف
ه داخل أحد الفنادق،
وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهر أفشة- في ليلة الدخلة
- في الفيديو وهو يرتدي برنص باللون
الأبيض، ويرقص علي نغمات الفنان محمد رمضان، داخل غرفة الفندق، في جو ملئ بالسعادة.
وجاءت التعيلقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي الفيديو
المتداول لـ أفشة، كالاتي: "العريس - نجم الأهلي - ألف مبروك يا عريسنا".
وكان أفشة أعلن عن إلغاء حفل زفاف
ه في قريته بالجيزة،
بتعليمات من الأمن بسبب فيروس كورونا، والزحام الذي سيكون في الفرح.
وكان قد منح استبعاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لنجم
خط وسط الأهلي، محمد مجدي أفشة فرصة جيدة للاتفاق على موعد زفافه وإتمام المناسبة السعيدة
التي طالما انتظرها أهالي قريته كومبرة بمركز كرداسة محافظة الجيزة.