مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة: موسيماني يرحل عن الأهلي بعد رفض الغرامة

الخميس، 23-09-2021
09:28 ص
حالة من الغضب أبداها بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم
بالنادى الأهلي، بعد قرار الإدارة بتوقيع غرامة 300 ألف جنيه على لاعبي الفريق
والجهاز الفني.
وفجر الإعلامى مهيب عبدالهادى مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قرب رحيل
"موسيماني
" عن القلعة الحمراء لرفضه قرار رئيس النادي محمود الخطيب
.
وكتب مهيب عبدالهادى عبر صفحته
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : “ أيام موسيمانى باتت معدودة مع
الاهلي بعد رفضة الغرامة الموقعة عليه واستياء شديد من الخطيب
تجاه موسيماني
”.
وأكدت تقارير صحفية أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى ، المدير الفني لفريق
الأهلي رفض توقيع أي عقوبات عليه بعد خسارة السوبر.
وحسب صحيفة "سوكر" الجنوب إفريقية فإن موسيمانى رفض توقيع أية
عقوبات عليه أو أي من أعضاء الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الحالية.
وقال التقرير، إن موسيمانى أبدى رد فعل غاضب تجاه قرار رئيس النادي الأهلي
بتغريمه 300 ألف جنيه بعد خسارة لقاء السوبر ضد طلائع الجيش بركلات الترجيح.