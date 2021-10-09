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الأهلي يصرف 500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

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الاهلي
Native
السبت، 09-10-2021 11:47 ص

أنهت إدارة الأهلي إجراءات صرف نصف مليون جنيه لكل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي هي مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا الذي حققه أبناء الرداء الأحمر على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا .
وكان الإتحاد الافريقي لكرة القدم قد قام بتحويل مكافأة الفوز باللقب لإدارة الأهلي التي قامت بصرف مستحقات اللاعبين منه بجانب رواتب شهر سبتمبر الذي شهد بدء خصم نسبة من عقوبة السوبر المحلي والتي تم تقسيمها على خمسة شهور.
وكان محمود الخطيب قد قرر توقيع عقوبة علي الفريق الأول والجهاز الفني تقدر ب300 ألف جنيه بنسب مختلفة عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة التي اقيمت بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.
 

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