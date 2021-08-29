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شاهد آخر ظهور لحسناء العراق قبل اغتيالها على يد شقيقها لسبب صادم

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الأحد، 29-08-2021 09:46 ص


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر منشورات للعراقية نورزان الشمري 20 عاما والتي قتلت على يد شقيقها وأبناء عمها طعنا في الشارع.
وتبين من خلال منشورات نورزان أنها لم يكن لديها مساحة كافية من الحرية،وكتبت في آخر منشوراتها : “”اصنع حربا من أجل سعادتك”. 
كما نشرت نورزان صورة لها على إنستجرام وعلقت عليها: “لا أنحني ولو باتت جبال الأرض على كتفي”.
وكتبت منشورات أخرى  منها “هدوء في الظاهر وفوضى في الأعماق”، وعبارة أخرى قالت فيها: “أنت العليم بما في القلب من وجع أنت الرحيم بضعف لست أقواه”.
وكانت الفتاة الراحلة تعمل بمحل خاص بالمعجنات، وتزوجت مرتين وهي بسن صغيرة، كانت الأولى وعمرها 13 عاما بإجبار من أهلها. وبعد طلاقها من الزوج الأول أجبرت  على الزواج مرة ثانية من شخص غير متزن اعتاد على ضربها، وفي المرة الثالثة أجبرها عمها على الزواج من ابنه بعد تطليقها.
كما أكد بعض أفراد عائلة نورزان أنها تعرضت لتهديدات عدة من قبل عمها حيث أنها كانت ترفض الزواج من ابنه.
والجدير بالذكر أن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن،  أعلن  إلقاء القبض على قاتل نورزان وهو شقيقها، موضحا أن المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع اثنين من أولاد عمها مازال البحث جاريا عنهما .

 

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