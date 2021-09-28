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سيرين عبدالنور تنشر صورتها بـ مايوه جريء وتغلق التعليقات

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الثلاثاء، 28-09-2021 11:26 ص

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صوراً لها برفقة عائلتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وإرتدت سيرين وعائلتها زي سباحة أصفر اللون "مايوه"، وصدمت المتابعين بارتدائها مايوه وغطته بالزي الأصفر.
وكتبت تعليقاً على الصورة أعربت عن فرحتها فيه قائلة: "أفضل شي عملتو بحياتي هو عائلتي هني فرحتي بهالدني".
وأثارت الصورة إعجاب المتابعين وكان لافتاً أن سيرين منعت التعليقات على هذا المنشور.
وكانت اثارت عبد النور جدلا كبيرا بمنشورها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، والذي تحدثت فيه عن "إنفصام الشخصية"، اذ كتبت: "بعض الأشخاص في عالمِنا يُعانون شَكلاً مِنْ أشكال إنفصام الشخصية، يَقولون أشياء رائِعة ويَفعلون أشياء مُروعة !!".

 

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