الطبيب أخبرنا أنها ستموت بعد 3 ساعات..العوضي يكشف صدمة عن ياسمين عبدالعزيز

الأحد، 12-09-2021
09:16 ص
كشف الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز
، تفاصيل جديدة حول
مرض
زوجته وحالتها الصحية بعد تعافيها.
وقال العوضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» من سويسرا، :
«كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن
حالتها فعليًا حتى أتحدث عن حالتها الصحية” لافتا إلى أنها ستعود إلى مصر خلال
الأيام القادمة.
وحول تفاصيل حالتها الصحية قال العوضي: «في 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين
المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية
ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود
لمنزلها في غضون 3 أو 4 أيام لكن شهدت تدهورا بعد العملية بشكل كبير».
وتابع : “مقدرش أقول لحد أن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية لكن
الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة “.
وكشف العوضي أنه حين عرض التقرير الطبي الأخير لزوجته على طبيب من خارج
المستشفى قال له نصا :”3 ساعات والمريضة هتموت”، وطالبه بإجراء جراحة عاجلة من أجل
إنقاذ حياتها، وهو ما تم بالفعل بعيدا عن الطبيب المعالج.
ورد الفنان على أحد الأطباء الذي برر ما تعرضت له ياسمين عبدالعزيز
، وقال:
«ما ينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص، ما حدث هو إهمال جسيم فشل في
تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبدالعزيز
وكانت هتروح فيها،
وهقول حاجة حصلت، ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت، ضحك وقال: أنا في إجازة
وروحي اتعشي واتمشي، ده اسمه كلام؟! هل ده طبيعي؟!».