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سلوى المطيري في فيديو جرئ عن زواج إلهام الفضالة:« صرنا رقاصات كلنا»

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المطيري
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الخميس، 15-07-2021 12:59 ص

علقت الناشطة الكويتية سلوى المطيري، في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، على زواج الممثلة الكويتية إلهام الفضالة من الممثل شهاب جوهر، والذي أثار جدلًا في الأوساط الفنية.

وقالت “المطيري”: “فنانة مليارديرة جدة تقوم بتمثيلية تاخذلها واحد متزوج.. مدري مو متزوج.. المهم عنده عيال.. تاخذه ويلا نقنع الهبلة الخبلة سلوى إن والله ما فيها شيء.. يعني بنشيش.. وش تشيشون.. تشيشون الرقاصات”.
وأضافت: “صرنا رقاصات كلنا.. تشيشون اللي ياكلون مخدرات.. صرنا ناكل مخدرات مثلهم.. يا حبايبي حنا عندنا عقل وحنا ناس ندرس وفاهمين ونعرف شنو دينا وشنو الرؤية وكل شيء نعرفه”.
 

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