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بعد زواجهما سرًا.. تعرف على فارق العمر بين إلهام الفضالة وشهاب جوهر

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الثلاثاء، 13-07-2021 09:00 م

بعد أن خرجت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، لتعلن صحة ما تم تداوله بشأن زواجها من الفنان الكويتي شهاب جوهر، حيث أكدت ما قالته كشفته الإعلامية مي العيدان، بشأن زواجهما دون الإعلان للعامة، تصدرت "الفضالة" وزوجها محركات البحث عبر موقع "جوجل".
وتساءل البعض عن فارق العمر بينهما، ليتبين أنها تكبره بـ ٣ سنوات، فإلهام من مواليد عام ١٩٧٤ أما شهاب من مواليد عام ١٩٧٧.
وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان فجرت المفاجأة بإعلانها زواج إلهام وشهاب، و نشرت صورة لهما عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر".
 

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