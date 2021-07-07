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أحمد فلوكس يصدم الجميع بعدد زيجاته.. لن تصدق كم مرة تزوج!

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الأربعاء، 07-07-2021 01:02 م


كشف الفنان أحمد فلوكس عدد زيجاته منذ انفصاله عن زوجته الأولى وأم أولاده قبل أن يعود إليها مجدداً فقال إنه تزوج 15 مرة بعد طلاقه من زوجته وقبل عودته اليها اي لفترة امتدت حوالي 12 عاماً.
أما عن سبب زواجه المتكرر فأرجع الموضوع إلى الوحدة التي عاشها طوال سنوات، واعتبر أن وجود المرأة في المنزل مهم للغاية لأنه يعتمد عليها في العديد من الأمور.
وتابع معترفاً أنه تسرع بقراراته بما يخص هذه الزيجات وهذا ما جعل الناس يطلقون عليه لقب "زير نساء": "شرف لي أن يُطلق عليّ زير نساء، فهو أفضل من أن يُطلق عليّ زير رجال".
 

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